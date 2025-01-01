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АДВОКАТ ФУРСОВ
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Главной целью моей работы является юридическая помощь людям и защита их интересов

Адвокатский кабинет Фурсова А.Е.

ВИДЕО О НАС

обо мне

✔️ Член Международного Союза (Содружества) Адвокатов

✔️ Член Гильдии Российских Адвокатов

✔️ Награжден грамотой Адвокатской Палаты Липецкой области

✔️ Член Ассоциации юристов России

✔️ Член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА)

✔️ Стаж в юриспруденции с 2004 года, Адвокат с 2007 года

✔️ Соискатель степени кандидата юридических наук

✔️ Член состава квалификационной комиссии Адвокатской палаты ЛО 2021

Опыт и практика превыше всего

Более 15 лет помогаю своим доверителям решать сложные юридические вопросы и выходить из непростых ситуаций

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА


Арбитражная практика / арбитражный процесс


Семейные дела / бракоразводные процессы


УГОЛОВНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА И ПРОЦЕССЫ


банкротство юридических лиц


банкротство физических лиц


СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ


РЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ


защита при

проверках


ГРАЖДАНСКИЕ

ДЕЛА


представитель

ство в суде


онлайн

консультации


Наши деловые принципы

Адвокат оказывает весь спектр юридических услуг согласно Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"

Профессионализм

Организация и проведение адвокатами защиты прав, свобод и законных интересов Доверителя в сочетании с выполнением принятых на себя обязательств

Разумно, честно и добросовестно отстаиваем права и законные интересы доверителя всеми незапрещенными законодательством Российской Федерации средствами

Деловая репутация

17 лет работы адвокатом с безупречной репутацией, более 500 дел положительно разрешено в субъектах Черноземья, более 100 дел в Московском регионе

Построение деятельности на условиях строгого соблюдения норм профессиональной этики и адвокатской тайны

Качество

Сочетание накопленного опыта и профессиональных навыков адвоката и его команды при достижении поставленных целей в интересах Доверителя - 10 высококвалифицированных специалистов в штате

Борьба адвокатов с правовым нигилизмом, формирование и поддержание правовых начал в гражданском обществе

Конфиденциальность

Все информация, связанная с оказанием адвокатом юридической помощи своим Доверителям защищена Адвокатской тайной 

Адвокат не может быть допрошен по этим сведениям и информации в качестве свидетеля в суде

Ежедневно в России происходит более 111 000 тысяч случаев, когда необходима помощь адвоката

За 2022 год в судах было рассмотрено 40,7 млн. дел (данные ВС РФ)

Адвокатский кабинет Фурсова А. Е.

Реестровый номер в Адвокатской Палате Липецкой области: 48/451

Юридический адрес: 398050, РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, д. 23. офис 216

Главный офис "Черноземье": 398050, РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, д. 23. офис 202 (приемная)

(Офисное здание Гостиница "Комфорт")

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