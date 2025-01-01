Организация и проведение адвокатами защиты прав, свобод и законных интересов Доверителя в сочетании с выполнением принятых на себя обязательств

Разумно, честно и добросовестно отстаиваем права и законные интересы доверителя всеми незапрещенными законодательством Российской Федерации средствами