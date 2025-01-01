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АДВОКАТ ФУРСОВ
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Главной целью моей работы является юридическая помощь людям и защита их интересов
Главной целью моей работы является юридическая помощь людям и защита их интересов
✔️ Член Международного Союза (Содружества) Адвокатов
✔️ Член Гильдии Российских Адвокатов
✔️ Награжден грамотой Адвокатской Палаты Липецкой области
✔️ Член Ассоциации юристов России
✔️ Член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА)
✔️ Стаж в юриспруденции с 2004 года, Адвокат с 2007 года
✔️ Соискатель степени кандидата юридических наук
✔️ Член состава квалификационной комиссии Адвокатской палаты ЛО 2021
Более 15 лет помогаю своим доверителям решать сложные юридические вопросы и выходить из непростых ситуаций
Адвокат оказывает весь спектр юридических услуг согласно Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"
Организация и проведение адвокатами защиты прав, свобод и законных интересов Доверителя в сочетании с выполнением принятых на себя обязательств
Разумно, честно и добросовестно отстаиваем права и законные интересы доверителя всеми незапрещенными законодательством Российской Федерации средствами
17 лет работы адвокатом с безупречной репутацией, более 500 дел положительно разрешено в субъектах Черноземья, более 100 дел в Московском регионе
Построение деятельности на условиях строгого соблюдения норм профессиональной этики и адвокатской тайны
Сочетание накопленного опыта и профессиональных навыков адвоката и его команды при достижении поставленных целей в интересах Доверителя - 10 высококвалифицированных специалистов в штате
Борьба адвокатов с правовым нигилизмом, формирование и поддержание правовых начал в гражданском обществе
Все информация, связанная с оказанием адвокатом юридической помощи своим Доверителям защищена Адвокатской тайной
Адвокат не может быть допрошен по этим сведениям и информации в качестве свидетеля в суде
За 2022 год в судах было рассмотрено 40,7 млн. дел (данные ВС РФ)
Реестровый номер в Адвокатской Палате Липецкой области: 48/451
Юридический адрес: 398050, РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, д. 23. офис 216
Главный офис "Черноземье": 398050, РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, д. 23. офис 202 (приемная)
(Офисное здание Гостиница "Комфорт")